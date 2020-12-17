В столице увидели бронированный Chevrolet Caprice первого олигарха Украины

Сегодня на одном из столичных СТО увидели раритетный автомобиль Chevrolet Caprice 1976 года выпуска. Как оказалось, он принадлежал самому богатому человеку 1990-х Евгению Щербню. Его убили 3 ноября 1991 года. С тех пор Chevrolet не видели до сегодняшнего дня.

Номерные знаки автомобиля не изменились, а кузов в отличном состоянии. Его длина более 5,5 м. Chevrolet Caprice в оригинальной комплектации оснащен бензиновым двигателем V8, объемом 4,1 л. Или восьмицилиндровым дизелем объемом 5,7 л. Имеет автоматическую коробку передач и оригинальные диски. Эту модель сняли с конвейера 1990 года.

Свидетели допускают, что за рулем сидел младший сын покойного, ведь недавно состоялась премьера фильма "Наследник", в котором можно увидеть его именно на этом автомобиле.

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Евгений Щербань прилетел из Москвы в Донецк чартерным рейсом самолета Як-40. Первого украинского олигарха расстреляли прямо у самолета, к которому уже успели подогнать его бронированный Chevrolet Caprice. Кроме Евгения Щербаня, был убит авиатехник Гапчич, смертельно ранены жена Щербаня и бортмеханик Шеин.