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четверг, 17 декабря 2020 14:02

В столице увидели бронированный Chevrolet Caprice первого олигарха Украины
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 Номерные знаки автомобиля не изменились
 Номерные знаки автомобиля не изменились

Сегодня на одном из столичных СТО увидели раритетный автомобиль Chevrolet Caprice 1976 года выпуска. Как оказалось, он принадлежал самому богатому человеку 1990-х Евгению Щербню. Его убили 3 ноября 1991 года. С тех пор Chevrolet не видели до сегодняшнего дня.

Номерные знаки автомобиля не изменились, а кузов в отличном состоянии. Его длина более 5,5 м. Chevrolet Caprice в оригинальной комплектации оснащен бензиновым двигателем V8, объемом 4,1 л. Или восьмицилиндровым дизелем объемом 5,7 л. Имеет автоматическую коробку передач и оригинальные диски. Эту модель сняли с конвейера 1990 года.

Свидетели допускают, что за рулем сидел младший сын покойного, ведь недавно состоялась премьера фильма "Наследник", в котором можно увидеть его именно на этом автомобиле.

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Евгений Щербань прилетел из Москвы в Донецк чартерным рейсом самолета Як-40. Первого украинского олигарха расстреляли прямо у самолета, к которому уже успели подогнать его бронированный Chevrolet Caprice. Кроме Евгения Щербаня, был убит авиатехник Гапчич, смертельно ранены жена Щербаня и бортмеханик Шеин.

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