В столице недорогим средством победили пробки

В Киеве проблему пробок решили столбами. Фото: из открытых источников

В Киеве проблему пробок решили столбами.

На улице Ползункова у Южного железнодорожного вокзала дорожники установили делиниаторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На гоночный Нюрбургринг выпустят 7-местную Tesla - Маск

Разделителями защитили крайнюю левую полосу движения от стихийной парковки. Теперь пропускная способность дороги увеличилась, автомобили могут свободно двигаться по левой полосе.

Ранее полосу занимали нарушители, несмотря на установленный дорожный знак "Остановка запрещена".

Об этом сообщили на tsn.ua.

Деньги от штрафов за нарушение ПДД будут направлять в дорожный фонд