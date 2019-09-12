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четверг, 12 сентября 2019 13:03

Штрафы от автонарушений будут направляться на ремонт дорог

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Штрафы от автонарушений будут направляться на ремонт дорог
Штрафы за нарушение ПДД будут идти на ремонт дорог Фото: Волинські Новини

За соответствующий закон проголосовало 337 депутатов.

Согласно новому закону, все поступления от штрафов за нарушение правил дорожного движения и за превышение максимально допустимого веса грузовиков будут направлять в дорожный фонд, передает Еспресо.TV.

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"Проект направлен на создание дополнительных источников финансирования дорожного хозяйства и финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения путем направления административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте", - сообщается в пояснительной записке к закону.

11 сентября депутаты поддержали закон об автоматическом взвешивании грузовиков во время движения.

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