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понедельник, 18 января 2021 15:31

В регионах существенно подорожал сжиженный газ

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В регионах существенно подорожал сжиженный газ
Наибольшее повышение цен в этой сети зафиксировано в Кировоградской и Черкасской областях. Фото: unsplash

Стоимость сжиженного газа в розничных сетях АЗС повысилась в пределах 10-40 коп./л. Его средняя цена по Украине составляет 12,61 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", пишет enkorr.

Аналитики сообщают, что консолидированная сеть "Привата", обладающая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 12-13 коп./л, до 11,97-12 грн/л.

"Наибольшее повышение цен в этой сети зафиксировано в Кировоградской и Черкасской областях, где стоимость автогаза выросла на 65 копеек и 40 копеек - до 12,15 и 11,95 гривен за литр соответственно. В других областях цена выросла на 10-35 копеек", - говорится в сообщении.

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По данным экспертов, в сети WOG продукт подорожал на 22 коп./л, до 13,50 грн/л.

""БРСМ-Нафта" во всех регионах своего присутствия, за исключением Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей, подняла цены на 10-30 копеек - до 12,39-12,59 гривен за литр.

Сети AMIC, KLO, UPG, BVS, "Рур Групп", "Фактор", "Татнефть-АЗС-Украина", "Овис", Mango и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-40 копеек", - говорят аналитики.

В период с ноября 2019-го по ноябрь 2020 года в Украине подешевели все виды моторного топлива, кроме сжиженного газа. Его цена выросла на 9,8%, до 12,81 грн/л.

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