В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 9 тыс. новых авто, на которые потратили $290 млн.

Наибольшее количество новых автомобилей приобрели в столице - более 3600. Кроме киевлян, многие авто покупали жители Днепра, Харькова, Одессы и Запорожья. В общем украинцы приобрели 9 тыс. авто на сумму $290 млн без учета стоимости дополнительного оборудования.

Среди брендов лидером продаж был Renault. Более 1250 таких новых автомобилей получили регистрацию в прошлом месяце. Кроме них украинцы часто выбирали Toyota, Kia, Skoda и Hyundai, говорится в рейтинге сайта по продаже новых автомобилей RST.ua.

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Кросовер Toyota RAV4 получил наибольшее количество продаж среди моделей и покрыл 7% рынка. Также был спрос Renault Duster и Kia Sportage.

Автор: RST В марте украинцы приобрели 9 тыс. новых авто

Более 75% зарегистрированных автомобилей – кроссоверы. Часть автомобилей с дизельными моторами составила 29% рынка, а средний объем двигателя составил почти 2 л. Автомобили с ценой от $17 тыс. до $35 тыс. Получили долю рынка 53%. Средняя цена каждого автомобиля, который зарегистрировали в марте, превысила $32 тыс.

В феврале в Украине зарегистрировали 6300 новых авто. Сумма покупок составила $200 млн. Тогда больше всего новых автомобилей приобрели в Киеве - более 2400. Кроме киевлян, большое количество авто покупали жители Днепра, Харькова, Одессы и Львова.