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четверг, 10 сентября 2020 12:10

В Китае планируют отказаться от водителей такси

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В Китае планируют отказаться от водителей такси
В Китае тестируют сервисы беспилотных такси. Фото: Економічна правда

Сейчас китайские компании WeRide, DiDi Chuxing и AutoX тестируют сервисы беспилотных такси в мегаполисах Гуанчжоу и Шанхай.

В ближайшие три года компании планируют полномасштабное разворачивание сервисов такси, а уже к 2025 году - отказаться от страховочных водителей и перевести автомобили на полностью автономное управление.

"В течение 20 или 30 лет мы превратим профессию таксиста в работу, которая существовала только в истории... как печатники", - рассказывает Тони Хан, генеральный директор китайского автомобильного стартапа WeRide.

Китайский транспортный конгломерат DiDi Chuxing до 2030 года планирует создать сеть из одного миллиона роботакси. Для этого компания будет сотрудничать с автопроизводителем BAIC Group.

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Производитель беспилотных летательных аппаратов EHang родом из Китая объявил о подготовке к строительству первого в мире аэровокзала для дронов.

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