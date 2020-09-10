В Китае планируют отказаться от водителей такси

Сейчас китайские компании WeRide, DiDi Chuxing и AutoX тестируют сервисы беспилотных такси в мегаполисах Гуанчжоу и Шанхай.
В ближайшие три года компании планируют полномасштабное разворачивание сервисов такси, а уже к 2025 году - отказаться от страховочных водителей и перевести автомобили на полностью автономное управление.
"В течение 20 или 30 лет мы превратим профессию таксиста в работу, которая существовала только в истории... как печатники", - рассказывает Тони Хан, генеральный директор китайского автомобильного стартапа WeRide.
Китайский транспортный конгломерат DiDi Chuxing до 2030 года планирует создать сеть из одного миллиона роботакси. Для этого компания будет сотрудничать с автопроизводителем BAIC Group.
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Производитель беспилотных летательных аппаратов EHang родом из Китая объявил о подготовке к строительству первого в мире аэровокзала для дронов.
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