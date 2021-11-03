В Киеве появились новые дорожные знаки

В Киеве установили около 400 новых дорожных знаков на период с 1 ноября по 1 апреля.

Появились они на 55 улицах, сообщил заместитель главы КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Константин Усов в Telegram.

Автор: КГГА Установлением знаков занимался Центр организации дорожного движения

Речь идет о дорожных знаках 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" с табличками 7.12 "Гололед".

"Во время гололеда в зоне действия соответствующего знака движение транспортных средств будет запрещено. Согласно правилам дорожного движения, это не касается маршрутных автобусов, троллейбусов и такси, следующих по установленным маршрутам и имеющих определенные остановки. Также этот запрет не распространяется на автомобили водителей с инвалидностью и лиц, перевозящих таких пассажиров", - отметил чиновник.

Автор: КГГА Знаки расположены на 55 улицах

Водители с инвалидностью и граждане, проживающие или работающие в этой зоне или обслуживающие расположенные там предприятия, могут въезжать в зону действия знака. Выезжать должны из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке, добавил Усов.

Также на 74 улицах коммунальщики установили упреждающие дорожные знаки 1.13 "Скользкая дорога".

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В Киеве был введен единый скоростной режим. С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам столицы будет составлять 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже. Центр организации дорожного движения демонтировал 90 дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость до 80 км/ч.