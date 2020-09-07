В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 90
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 657
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1422
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 585
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 378
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 459
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 711
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3393
Фото
Все фото
6
13
12
30
3
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
Минивэн с кожаными сиденьями и первое появление обновленной модели - Opel представил новинки в Киеве
Минивэн с кожаными сиденьями и первое появление обновленной модели - Opel представил новинки в Киеве
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка &quot;Агро-2020&quot;
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
Видео
Все видео
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 522
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9774
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 198
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2556
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 567
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 12:11

В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда

  Комментировать
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
Могут ли водители не пропускать пешеходов на "зебре"? Фото: 18000

Верховный суд Украины признал, что пешеходы действительно имеют преимущество перед машинами, но именно тогда, когда они ступили на зебру.

Если же пешеходы стоят перед переходом или идут в его сторону, то они не имеют преимущества перед транспортом. В таком случае пешеходы должны ждать, когда автомобиль проедет.

3 года назад в Чернигове правоохранители оштрафовали водителя на 255 грн за то, что он не пропустил пешехода. Водитель подал апелляцию, которая впоследствии пошла на рассмотрение в Верховный суд.

Полиция считала, что водитель нарушил пункт 18.1 ПДД о проезде пешеходных переходов и остановок транспортных средств и первую часть 122-й статьи КоАП, а именно превышение установленных ограничений скорости движения и проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения.

Это решение суда является прецедентом и позволяет сделать вывод, что в некоторых случаях водителей не будут наказывать за непредоставление преимущества пешеходам на зебре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперимент от Кабмина: регистрировать новые авто разрешат в автосалоне

Водители-нарушители чаще всего паркуют автомобили на пешеходных переходах. Также оставляют их на полосах, предназначенных для общественного транспорта, и прилегающих территориях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

В Киеве проголосовали за нового патриарха

Поэта арестовали за похищение "Моны Лизы"

Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 16031
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 10944
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 9630
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 8595
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
13
 Просмотров: 5076
Авто
В Украине готовятся к выпуску электромобилей концерна Volkswagen - идут переговоры
В Украине готовятся к выпуску электромобилей концерна Volkswagen - идут переговоры Просмотров: 90
Эксперимент от Кабмина: регистрировать новые авто разрешат в автосалоне
Эксперимент от Кабмина: регистрировать новые авто разрешат в автосалоне Просмотров: 135
Начали продажу известных электромобилей за 100 долларов
Начали продажу известных электромобилей за 100 долларов Просмотров: 1791
Подержанные автомобили: какие машины покупают чаще всего
Подержанные автомобили: какие машины покупают чаще всего Просмотров: 666
Яркий пробег и экспозиция под крыльями самолетов - в Киеве проведут двухдневный ретрослет
Яркий пробег и экспозиция под крыльями самолетов - в Киеве проведут двухдневный ретрослет Просмотров: 54
Больше всего комментируют
20
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
6
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
2
Саакашвили пил вино с Богданом
Голосов: 15241
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua