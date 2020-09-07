В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда

Могут ли водители не пропускать пешеходов на "зебре"? Фото: 18000

Верховный суд Украины признал, что пешеходы действительно имеют преимущество перед машинами, но именно тогда, когда они ступили на зебру.

Если же пешеходы стоят перед переходом или идут в его сторону, то они не имеют преимущества перед транспортом. В таком случае пешеходы должны ждать, когда автомобиль проедет.

3 года назад в Чернигове правоохранители оштрафовали водителя на 255 грн за то, что он не пропустил пешехода. Водитель подал апелляцию, которая впоследствии пошла на рассмотрение в Верховный суд.

Полиция считала, что водитель нарушил пункт 18.1 ПДД о проезде пешеходных переходов и остановок транспортных средств и первую часть 122-й статьи КоАП, а именно превышение установленных ограничений скорости движения и проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения.

Это решение суда является прецедентом и позволяет сделать вывод, что в некоторых случаях водителей не будут наказывать за непредоставление преимущества пешеходам на зебре.

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Водители-нарушители чаще всего паркуют автомобили на пешеходных переходах. Также оставляют их на полосах, предназначенных для общественного транспорта, и прилегающих территориях.