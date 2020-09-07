В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда

Верховный суд Украины признал, что пешеходы действительно имеют преимущество перед машинами, но именно тогда, когда они ступили на зебру.
Если же пешеходы стоят перед переходом или идут в его сторону, то они не имеют преимущества перед транспортом. В таком случае пешеходы должны ждать, когда автомобиль проедет.
3 года назад в Чернигове правоохранители оштрафовали водителя на 255 грн за то, что он не пропустил пешехода. Водитель подал апелляцию, которая впоследствии пошла на рассмотрение в Верховный суд.
Полиция считала, что водитель нарушил пункт 18.1 ПДД о проезде пешеходных переходов и остановок транспортных средств и первую часть 122-й статьи КоАП, а именно превышение установленных ограничений скорости движения и проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения.
Это решение суда является прецедентом и позволяет сделать вывод, что в некоторых случаях водителей не будут наказывать за непредоставление преимущества пешеходам на зебре.
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Водители-нарушители чаще всего паркуют автомобили на пешеходных переходах. Также оставляют их на полосах, предназначенных для общественного транспорта, и прилегающих территориях.
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