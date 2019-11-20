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среда, 20 ноября 2019 17:58

В Google Camera на Android нашли серьезную уязвимость

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В Google Camera на Android нашли серьезную уязвимость
Google Camera в смартфонах Google и Samsung имеет серьезную уязвимость Фото: Android Police

Компания Checkmarx обнаружила уязвимость в смартфонах Google и Samsung, которая позволяет тайно записывать видео и аудио.

Исследование приложения Google Camera проводили на смартфонах Pixel 2XL и Pixel 3, передают в Forbеs.

"Наша команда нашла способ манипулировать конкретными действиями и намерениями, что позволяет любому приложению без специальных разрешений контролировать приложение Google Camera. Эта же техника может быть применена и к приложению Samsung для камер", - говорит директор по исследованиям безопасности в Checkmarx Эрез Ялон.

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Уязвимость открывает доступ к фото и видео в галерее устройства, позволяет записывать телефонные разговоры и получать данные геолокации.

"Мы благодарны Checkmarx за то, что мы обратили на это внимание и работаем с партнерами Google и Android для координации раскрытия информации. Проблема была решена на нарушенных устройствах Google через обновление Play Store для приложения Google Camera в июле 2019. Патч также был доступен для всех партнеров", - сообщили в Google.

В Кабмине официально начали пользоваться инструментами Google.

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