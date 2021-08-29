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воскресенье, 29 августа 2021 19:40

Въезд автомобилей с номерными знаками Приднестровья запретят

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Въезд автомобилей с номерными знаками Приднестровья запретят
Въезд запретят с 1 сентября. Фото: УП

В Украине запретят въезд автомобилей с номерными знаками непризнанного Приднестровья.

"Информация об отсрочке запрета допуска к участию в международном дорожном движении автомобилей с Приднестровского региона Молдовы, которые не имеют номерных знаков нейтрального образца, размещена ошибочно", - говорится в заявлении таможни в Facebook.

С 1 сентября 2018 года жители Приднестровья получили возможность перерегистрировать свои автомобили и получить нейтральные номера, которые дают возможность участвовать в международном движении транспорта.

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Молдова и Украина планировали запретить выезд за границу автомобилей с символикой Приднестровья с 1 января 2020 года. По просьбе Кишинева Киев перенес решение на 1 апреля 2021, а после - на 1 сентября 2021 года.

Сколько можно ездить без регистрации в МВД после растаможки или приобретения машины рассказали на юридическом сайте "Дорожный адвокат". В соответствии со ст. 34 Закона "О дорожном движении" владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать их в течение 10 суток после приобретения или таможенного оформления. Эксплуатация незарегистрированных транспортных средств запрещена.

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