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вторник, 05 мая 2020 17:20

В ЕС придумали, как максимально перейти на экологичные автомобили

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В ЕС придумали, как максимально перейти на экологичные автомобили
Утилизация старых авто поможет европейцам покупать новые Фото: minfin.com.ua

В Евросоюзе придумали идею по содействию росту продаж новых автомобилей и быстрому восстановлению автомобилестроения.

Европейское сообщество планирует стимулировать утилизацию имеющихся автомобилей, чтобы как можно скорее перейти на экологичные машины.

"Мы видим, что автомобильная промышленность просит нас помочь им и домохозяйствам позволить себе купить новый автомобиль, - говорит председатель ЕС по вопросам климата Франс Тиммерманс. - Почему бы мы не сделали это с помощью экологических схем утилизации, заменив старый и грязный автомобиль на более чистые, даже с нулевыми выбросами?".

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Подобный подход сможет существенно обновить автопарк всех категорий транспортных средств ЕС и поможет восстановить спрос на новые технологические автомобили.

Соответствующие новации важные для перезапуска автопроизводства после пандемии коронавируса.

В Европе ожидают падения спроса на новые автомобили из-за вспышки COVID-19 и карантинных мероприятий во многих странах.

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