В ЕС придумали, как максимально перейти на экологичные автомобили

В Евросоюзе придумали идею по содействию росту продаж новых автомобилей и быстрому восстановлению автомобилестроения.
Европейское сообщество планирует стимулировать утилизацию имеющихся автомобилей, чтобы как можно скорее перейти на экологичные машины.
"Мы видим, что автомобильная промышленность просит нас помочь им и домохозяйствам позволить себе купить новый автомобиль, - говорит председатель ЕС по вопросам климата Франс Тиммерманс. - Почему бы мы не сделали это с помощью экологических схем утилизации, заменив старый и грязный автомобиль на более чистые, даже с нулевыми выбросами?".
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Подобный подход сможет существенно обновить автопарк всех категорий транспортных средств ЕС и поможет восстановить спрос на новые технологические автомобили.
Соответствующие новации важные для перезапуска автопроизводства после пандемии коронавируса.
В Европе ожидают падения спроса на новые автомобили из-за вспышки COVID-19 и карантинных мероприятий во многих странах.
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