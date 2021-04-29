Украинская армия получит партию грузовиков Renault Trucks

В рамках государственного оборонного заказа один из поставщиков начал очередной этап обеспечения подразделений военной техникой. Первая партия из 15 грузовиков Renault Trucks вскоре поступит связистам.
Машины оборудовали в соответствии с требованиями связистов, информирует пресс-служба Командования Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины.
"Новейшая техника, которая поступит на вооружение, качественно изменит возможности технической составляющей системы управления", - сообщили в Командовании Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины.
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Это новый для ВСУ бренд грузовиков. Ранее армия закупала КрАЗы, МАЗы и "Богданы".
Немецкий бренд Mercedes-Maybach презентовал базовую версию флагманского седана S 480 4Matic на автошоу в Шанхае. Это не первый опыт создания бюджетной версии представителя семейства Mercedes-Benz.
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