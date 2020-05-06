Украинцы перестали покупать электрокары

BMW попало в список электрокаров, которые продаются. Фото: bmw.ua

Из-за эпидемии коронавируса в апреле 2020 года продажи электрокаров снизились в 14 раз, по сравнению с апрелем прошлого года.

Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопрома".

"Украинский парк электромобилей в апреле пополнили 38 новых машин. По сравнению с прошлогодним результатом регистрации автомобилей, работающих исключительно на электротяге, упали в 14 раз, а относительно мартовского показателя этого года — почти в 11 раз. Причина — карантин, во время которого сервисные центры МВД не принимают документы на оформление покупки подержанных машин, а именно подержанные авто всегда составляли львиную часть украинского рынка электромобилей", — сообщили в пресс-службе ассоциации.

Самым продаваемым в апреле электромобилем стал Audi E-Tron. Всего продали 10 электрокаров.

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На втором месте BMW i3 и Porsche Taycan — по 7 продаж. По 4 – у Hyundai Ioniq Electric и Jaguar I-Pace.

Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 1 747 электрокаров – 159 новых и 1 588 подержанных.

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