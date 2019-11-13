Украинцы начали покупать больше новых авто

Автор: RST.ua Украинский рынок новых машин вырос почти на треть

В октябре украинцы приобрели 9 тыс. новых автомобилей на сумму $ 270 млн.

Самой популярной маркой в ​​Украине стало Renault. За месяц зарегистрировали 1,9 тыс. таких машин общей стоимостью $ 30 млн, сообщает сайт по продаже автомобилей RST.ua.

Больше всего новых машин купили киевляни. Жители столицы приобрели 3,8 тыс. автомобилей на сумму $ 120 млн. Меньше всего транспортных средств зарегистрировали в Ровно - 73 штуки общей стоимостью $2,4 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые любимые электрокары украинцев

Среди компактных авто чаще всего покупали Peugeot 108. В B-классе лидером стало Renault Sandero. Самая популярная модель в C-классе - седан Renault Logan, который оказался самым популярным среди всех классов. Лифтбек Skoda Octavia чаще всего покупали среди машин класса D. Лидером E-класса была Toyota Camry. В F-классе бестселлером стал Mercedes S-Class. Между внедорожников больше продаж получил кроссовер Kia Sportage.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 продажи автомобилей в предыдущем месяце выросли на 29%. В этом году каждая пятая машина стоила более $ 35 тыс. Также 29% транспортных средств имели стоимость меньше $ 17 тыс.

За первые девять месяцев 2019 украинцы приобрели 61 тыс. новых автомобилей на сумму $ 2 млрд.