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среда, 14 апреля 2021 10:59

Украинцы больше всего любят белые машины - рейтинг
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Ассоциация украинских автомобилепроизводителей создала рейтинг самых популярных цветов авто, которым отдают предпочтение украинские водители.

За 1-й квартал 2021 года украинцы приобрели 108,8 тыс. легковых авто, сообщает "Укравтопром". Наиболее популярным цветом для новых машин был белый. Лидером среди белых авто стал паркетник Renault Duster.

Следующими по популярности идут серые машины. Около 27% зарегистрированных с начала года новых легковых авто были серыми. Самым популярным автомобилем этого цвета стала Toyota RAV4. Черный цвет машины выбрали 16% украинцев. Здесь лидером также стала Toyota RAV-4. Всего за 3 месяца 1478 автомобилей этой модели получили первые регистрационные номера в Украине. На автомобилях синего цвета свой выбор остановили 11% покупателей. Самым популярным синим автомобилем оказался кроссовер KIA Sportage. В пятерку популярных цветов на украинском рынке новых легковых авто также вошел коричневый.

В палитре цветов подержанных автомобилей, которые в этом году перешли на украинские номера, доминировал серый. В такой цвет были окрашены 38% легковых авто с пробегом, завезенных из-за рубежа. Лидером среди них стал Renault Megane.

Renault Duster
Фото: "Укравтопром"
Toyota RAV4
Toyota RAV4
KIA Sportage
KIA Sportage

25% автомобилей были черными. Наибольшее количество регистраций среди черных авто принадлежит Volkswagen Passat. На 3-м месте - белый цвет, в него окрашены 14% подержанных машин. Далее идет синяя окраска и около 12% подержанных авто. На 5-м месте - красный цвет, в который окрашены 6% растаможенных и зарегистрированных легковых автомобилей с пробегом. Лидер в этой категории - Ford Focus.

Наименьшим спросом у украинцев пользовались автомобили фиолетового цвета. В этот цвет были окрашены лишь 29 новых авто и 140 подержанных машин.

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Спрос на электромобили в стране за март вырос на 61%. Украинцы приобрели 660 "зеленых" авто. В частности, 627 легковых электромобилей и 33 коммерческие модели. Опубликовали ТОП-5 самых популярных в Украине.

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