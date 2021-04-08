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четверг, 08 апреля 2021 11:35

5 любимых моделей электрокаров украинцев
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Лидером рынка электрокаров стал Nissan Leaf - 151 регистрация.
Фото: Фото: Associated Press
Tesla Model S показала четвертый результат - 43 регистрации.
Chevrolet Bolt занял второе место с результатом в 122 казни.
Renault Kangoo Z.E. стал пятым среди самых популярных электромобилей на украинском рынке - 29 каров.
Третьей любимой моделью украинцев стала Tesla Model 3 - 66 электромобилей.

Спрос на электромобили в стране за март вырос на 61%. Украинцы приобрели 660 "зеленых" авто. В частности, 627 легковых электромобилей и 33 коммерческие модели.

"Этот показатель на 61% выше аналогичного периода в 2020 году", - сообщает Укравтопром.

Доля импортного секонд-хенда в марте 2021 года составила почти 90% против 86% в 2020-м. В то же время количество регистраций новых легковых электромобилей выросло на 23%, то есть до 65 экземпляров.

В коммерческом сегменте с 33 электрокаров один был новым. Тогда как в марте 2020 года новых коммерческих электромобилей в регистрациях не было.

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Самыми популярными в Украине стали такие электромобили:

• Лидером рынка стал Nissan Leaf - 151 регистрация.

• Chevrolet Bolt занял второе место с результатом в 122 авто.

• Третьей любимой моделью украинцев стала Tesla Model 3 - 66 электромобилей.

• Tesla Model S показала четвертый результат - 43 регистрации.

• Renault Kangoo Z.E. стал пятым среди самых популярных электромобилей на украинском рынке - 29 авто.

В то же время по итогам первого квартала 2021-го в Украине растаможили и зарегистрировали почти 1,7 тыс. авто на электротяге, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Mercedes раскрыл главный козырь нового электромобиля.

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