Украина останется свалкой для автомобилей с ЕС - эксперт о транспортной стратегии страны

Легче сбросить их на украинский рынок, чем заниматься утилизацией Фото:Дар'я Гергель

Кабмин и Верховная Рада должны создать условия для распространения электромобилей в Украине, построить надлежащую инфраструктуру, сообщает Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на конференции "Инфраструктура электротранспорта 2020: окна возможностей".

Недавно Верховная Рада приняла Национальную транспортную стратегию. В ней говорят, что украинский автопром к 2030 году на 80% перейдет на электрический транспорт. .

"Да, действительно в стратегии об этом написано, впрочем, финансово это не подкреплено. Электрические автомобили в Украине дороже дизельных или бензиновых Обычным украинцам трудно перейти на такой транспорт, - говорит Gazeta.ua автоэксперт и директор компании "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий.

Многие страны ЕС отказались от стандартной комплектации ДВС. Великобритания объявила "зеленую революцию", а с 2030 года запретит выпускать дизельные или бензиновые автомобили.

"А Украина останется свалкой для автомобилей с ЕС. У нас ничего не изменится пока правительство несформирует четкую стратегию действий электрификации транспорта. Пока не ясно, что пытаются стимулировать в Украине - подержаные машины или электротранспорт, возможно, подержаные электромобили. - говорит Олег Омельницкий. - Фактически, сейчас в Украине сваливают первые электромобили, которые вышли из строя в ЕС. Легче сбросить их на украинский рынок, чем заниматься утилизацией. Мы освобождаем европейцев от налогов ".

Необходимо создать четкую стратегию. Учесть состояние экономики, доходы населения и развивать автомобильный рынок по экологическим тенденциям, считает специалист.

"Большинство украинцев не имеют возможности покупать дорогие автомобили. Исходя из этих постулатов, нужно стимулировать импорт бюджетного сегмента на территории Украины. Например, те что стоят от $ 15 до $ 25 тысяч. А не так, как сейчас. Стимулируют импорт иномарок: Tesla, Porsche, Jaguar, и освобождают их владельцев от налогов ", - говорит Олег Омельницкий. - Ежегодно правила игры на автомобильной рынке Украины меняются. К тому же в разные направления. Нет положительной тенденции. Люди устраивают пикеты под стенами Верховной Рады. Правительство под давлением меняет законы для владельцев транспортных средств. К сожалению, эти изменения никак не пересекаются с предыдущими ".

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Британское правительство объявило о плане промышленной зеленой революции, направленный на достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. План включает запрет выпуска и продажи в стране новых авто с двигателями внутреннего сгорания с 2030-го.Лондон потратит $ 16 млрд на инвестиции в промышленную зеленую революцию. Это должно способствовать созданию 250 тыс. новых рабочих мест. Об этом пишет польское RadioZET