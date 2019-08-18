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воскресенье, 18 августа 2019 23:30

У президента готовят "сюрприз" для "евробляхеров"

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У президента готовят &quot;сюрприз&quot; для &quot;евробляхеров&quot;
Готовится законопроект для авто на "европейских номерах". Фото: Корреспондент

У Владимира Зеленского готовят законопроект, который предоставит владельцам автомобилей с европейскими регистрационными номерами еще одну отсрочку.

В Офисе президента инициировали законопроект, согласно с которому термин оформления "евроблях" собираются продлить до 1 января, сообщается в Telegram канале "24 канал".

На данный момент действует норма, согласно которой все владельцы авто на еврономерах имеют право растаможить их максимум за шесть дней – до 24 августа этого года.

В противном случае, им будут угрожать такие штрафы:

от 10 до 20 суток просрочки - 17 000 гривен;

от 20 до 30 суток - 85 000 гривен штрафа;

более 30 суток (а также за потерю или раскомплектование авто) - 170 000 гривен или автомобиль конфискуют по решению суда.

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Раньше, Верховная Рада Украины отсрочила штрафы за необоснованное управление нерастаможенными автомобилями до 24 августа 2019 года.

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