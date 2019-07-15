У патрульных угнали автомобиль прямо перед носом

Похитили служебный автомобиль в патрульных полицейских Фото: Радио Свобода

14 июля в Белой Церкви в патрульных полицейских, которые приехали на вызов, похитили служебный автомобиль.

Инцидент произошел на Александрийском бульваре около семи утра.

"На линию правоохранителей поступило заявление о краже. Когда патрульные прибыли на место, начали проверку прилегающей территории и никого не обнаружили", - сообщает в Facebook пресс-служба полиции.

После того, как полицейские вернулись в служебный автомобиль, к ним подошел неизвестный и начал препятствовать им. Правоохранители решили задержать хулигана, который держал водительскую дверь, не позволял машине двигаться, снимал все на камеру мобильного телефона и не реагировал на замечания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах

"Пока внимание полиции сосредоточилась на нарушителю, другой мужчина, который незаметно подошел к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении на служебном авто. Через 10 минут машину нашли без повреждений, исчезновение вещей и документов с салона не обнаружили", - сообщили правоохранители.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа. Следователи внесли сведения в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

Удалось установить личность преступника. Его задержали и отправили в отделение полиции. Подробности происшествия устанавливаются.

Ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством) влечет штраф от 1 тыс. до 1 тыс. 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.