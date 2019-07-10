Убрали "светофор-сердце"

На светофоры в центре Киева неизвестные повесили наклейки, которые превратили их красный сигнал в форму сердца. Это случилось возле Бессарабского рынка.

Сколько там провисели наклейки - неизвестно. Но 10 июля коммунальщики вернули светофорам прежний вид. Такое предписание дала полиция, ведь сигнал не соответствует действующим нормам. Об этом пишет Auto24.

Коммунальщики сказали журналистам, что "светофор-сердце" им нравился больше обычного.

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Фото: Auto24

Виталий Кличко сообщил, что в Киеве будут эвакуировать авто, припаркованные с нарушениями правил дорожного движения.