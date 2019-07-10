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среда, 10 июля 2019 13:47

Неправильно припарковался - эвакуация. В Киеве началась новая эра
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В Киеве начали эвакуировать авто, которые припакованные не по правилам
Фото: facebook/Володимир_Кличко
В Киеве начали эвакуировать авто, которые припакованные не по правилам
В Киеве начали эвакуировать авто, которые припакованные не по правилам

Владимир Кличко сообщил, что в Киеве будут эвакуировать авто, припаркованные с нарушениями правил дорожного движения.

"Друзья! В Киеве начали эвакуацию авто, припаркованные в запрещенных местах", - пишет Владимир Кличко в Facebook.

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"В частности, особое внимание инспекторов и полиции - к машинам, оставленным на полосах общественного транспорта. Центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полицией Киева работают над созданием порядка в движении общественного транспорта.

Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко - от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это - не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы".

В Киеве с 8 июля инспекторы парковки начали штрафовать водителей. До этого они только предупреждали водителей о нарушении правил парковки. Одними из первых наказали автомобилистов, которые оставили машины на остановках общественного транспорта. Об этом информирует 2 + 2.

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