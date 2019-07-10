Испытали судьбу: подростки лазили по мосту над проезжей частью в Киеве

Вечером 10 июля группа подростков забралась на ванты Северного моста в Киеве.
Видео на странице "Киев оперативный" в Facebook опубликовал один из водителей, который ехал по мосту.
"На Северном мосту целое стадо каких-то подростков пытается испытать судьбу. Зачем?" - пишет автор ролика.
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На кадрах видно, как несколько человек сидят на стальных тросах моста или ползут по ним над проезжей частью.
В мае 13-летние подростки решили прокатиться на крыше электропоезда в Киеве. Одного из них ударило током
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