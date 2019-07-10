Испытали судьбу: подростки лазили по мосту над проезжей частью в Киеве

Некоторые из подростков поднялись почти до вершины моста. Скриншот из видео.

Вечером 10 июля группа подростков забралась на ванты Северного моста в Киеве.

Видео на странице "Киев оперативный" в Facebook опубликовал один из водителей, который ехал по мосту.

"На Северном мосту целое стадо каких-то подростков пытается испытать судьбу. Зачем?" - пишет автор ролика.

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На кадрах видно, как несколько человек сидят на стальных тросах моста или ползут по ним над проезжей частью.

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