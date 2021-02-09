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"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений

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&quot;У нас проблема не в автошколах, а в людях&quot; - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений фото: tv.ua

На сайте Министерства внутренних дел появился проект, который предусматривает увеличение срока между составлением теоретического и практического экзаменов для будущих водителей.

- Три месяца - это срок, который существует в Украине десятилетиями. Понемногу порядок приема экзаменов начали менять, - рассказывает Gazeta.ua автоюрист Владимир Караваев.

Он рассказал, что предусматривает соответствующий проект и какие проблемы есть самыми распространенными в современных автошколах Украины.

Срок между теоретическими и практическими экзаменами увеличили с трех месяцев до двух лет. Что это значит и как это должно действовать?

- Раньше вы приходили сдавать теорию и после нее могли сдавать практический экзамен. Сейчас порядок сдачи экзаменов несколько изменился. Теперь в сервисных центрах экзамены начали принимать экзаменаторы. Обычно это работники сервисного центра, которые принимают практический экзамен. Экзаменатор имеет карту, то есть перечень тех упражнений, которые должен выполнить человек, что сдает экзамен. Это необходимо для того, чтобы экзаменатор мог оценить его способности по безопасному управлению транспортными средствами. По этой карте есть определенное время, не менее 25 минут.

К примеру, в директиве Европейского Союза прописано, что категория В является самой распространенной. Для водителей, которые сдают экзамены для получения соответствующей категории, практический экзамен должен продолжаться не менее 45 минут. Теперь, если мы посчитаем количество лиц, посещающих сервисный центр в течение дня, то можем сделать вывод, что работники не успевают принять экзамен у всех желающих. В среднем на одного человека экзаменатор тратит от 45 минут до 1:00. В течение дня экзаменатор может принять только восемь человек. Соответственно, это увеличивает время между теоретическим и практическим экзаменами, поскольку образуется определенная очередь. Ваша очередь может наступить через месяц, два или три и т. д. Отсюда возникла необходимость увеличения интервала между составлением теоретического и практического экзаменов. В противном случае, если вы не успеваете в течение трех месяцев сдать практический экзамен, то вы должны идти составлять снова теоретический. Поэтому эта норма абсолютно правильная.

Какие преимущества и недостатки это несет для подготовки водителей?

- По большому счету никаких. То есть человек сдал теоретический экзамен, потом ожидает сдачу практического экзамена. Таким образом просто увеличили время на получение водительского удостоверения.

Ваше отношение к этому новшеству?

- Положительное. Да, конечно не очень хорошо, когда вы сдаете теорию, а условно через год вы сможете сдать практику. Я думаю, что это временное явление. Количество экзаменаторов будут увеличивать, а сроки между теоретическим и практическим экзаменами уменьшать.

Как этот вопрос организовано в странах ЕС?

- Именно таким образом. То есть сначала вы приходите сдавать теорию, дальше записываетесь на составление практической части. В каждой стране это может быть по-разному, в зависимости от нагрузки. Практический экзамен может наступить через неделю, две или через месяц. Это вопрос, который не регулируется законодательством. Это реальный вопрос, который зависит от загруженности экзаменаторов.

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Отныне в водительских правах будет отметка о типе коробки передач. Для чего это сделали и зачем?

- Будут указывать не просто тип коробки передач, а три группы, по которым будут делать буквенные обозначения. Первая группа - это заключение врачей. Например, если медики говорят, что вы можете управлять автомобилем только в очках или линзах. При этом они указывают причину и то, какими должны быть очки или линзы.

Вторая группа - это технические характеристики транспортного средства. Например, это может касаться педали торможения и указана конкретная цифра ее давления. Пока неизвестно, кто должен контролировать эту группу. Если в первом случае - это однозначно медики, то в этом случае неизвестно.

Третья группа - это ограничение, составленные соответственно на водителя. Например, когда водитель не может управлять автомобилем ночью. Опять же не понятно, кто должен определять такие ограничения.

На автомате ездить намного легче. В чем практичность такой отметки в водительском удостоверении?

- Если вы учились водить с коробкой автомат, то пересесть на механику будет неправильно. То есть если вы учились и сдавали на автомате, то управлять автомобилем вы также должны на автомате. Ранее все водители, которые учились на механике, без проблем могли управлять как механикой, так и автоматом.

Какая основная проблема подготовки водителей в наших автошколах и в чем заключается эта проблема?

- У нас проблемы не в автошколах, а в людях. 90 процентов человек приходят в автошколы не за знаниями и навыками вождения, а за водительским удостоверением. Это и является основной проблемой. Кроме того, в нашей стране работает полно "серых" автошкол, где только формально предоставляют услуги. Попросту говоря, продают права. Хуже всего, что таких в Украине семьдесят процентов. То есть с 400 тысяч людей, получающих удостоверения, 280 тысяч учатся именно в "серых" автошколах.

С чего надо начинать наводить порядок в автошколах? Какова здесь роль государства?

- Со стороны государства я бы меньше всего уделял внимание нашим автошколам. Не важно кто и как готовит, главное - кто и как принимает экзамены. Пока у нас не будет такой системы, которая действует в странах ЕС, то порядка не будет.

В 2020 году на украинских дорогах произошло более 168 тысяч ДТП, из которых около 26 тысяч – с пострадавшими. За этот же период в целом погиб 3541 человек, в том числе 168 детей, 1198 пешеходов и 235 велосипедистов.Традиционно основными причинами ДТП с погибшими и травмированными остается превышение скорости, нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, пешеходных переходов и несоблюдение дистанции. По сравнению с прошлым годом, общее количество ДТП выросло почти на 8 тысяч. В 2019 году их произошло 160 тысяч.

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