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вторник, 27 июля 2021 15:10

У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео

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У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
Маск пока никак не прокомментировал ситуацию. Фото: Reuters

Автопилот Tesla ошибочно принимает Луну за желтый сигнал светофора, сбрасывая скорость.

Такое происходит в дни, когда спутник Земли желтого цвета и находится довольно низко, сообщил один из владельцев электрокара Джордан Нельсон в Twitter.

"Привет, Илон Маск. Полагаю, вашей команде инженеров стоит обратить внимание на Луну, что обманывает систему автопилота. Машина думает, что это желтый сигнал светофора и не дает набирать скорость", - обратился Нельсон к основателю компании, опубликовав интересный видеоролик.

На видео виден баг системы автопилота: автомобиль начинал притормаживать из-за полнолуния.

В Tesla пока никак не прокомментировали ситуацию, но на одной из недавних пресс-конференций Маск призывал людей не доверять автопилоту компании. В июле 2021 года Tesla запустила платную подписку, которая расширяет возможности автопилота в автомобилях. Через некоторое время владельцы Tesla стали сообщать, что в системе есть проблемы.

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Голосовой помощник в электрокарах Tesla реагирует на забавную команду Open butthole, которая в переводе означает "Открой задницу". С помощью нее помощник открывает бардачок, порт для зарядки или багажник. Первым про странную команду в Twitter сообщил пользователь под ником @tesla_master, тем самым запустив своеобразный флешмоб.

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