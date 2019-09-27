Трехколесный велосипед "Зятек" ездит на бензине

Фото: Любовь Карнарук

69-летний Александр Баканов из Черкасс сделал трехколесный велосипед "Зятек". С бензиновым двигателем и прицепом. Для топлива присоединил баллон из-под огнетушителя.

"Я живу в частном доме. Имею небольшое хозяйство. Решил себе сделать какого-то помощника. В позапрошлом году склал трехколесный велосипед с прицепом. Проездил все лето. Было очень трудно крутить педали. Друзья мне дали военный бензиновый генератор. К нему подходят запчасти от мотоцикла "Минск ". Я открутил генератор, а мотор установил на велосипед. Сначала конструкция оказалась несколько слабой, что все распадалось. Взялся усиливать кузов. Неделю свариваю, два дня режу и разбираю. Да так, что остаются только одни колеса. Вся зима пошла в экспериментах", - рассказывает Gazeta.ua Александр Иванович.

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Металл для сборки использовал из отходов, которые были в гараже. Вырезал болгаркой, загибал нужные детали и варил. Перерабатывал до тех пор, пока не довел до совершенства.

"Колеса поставил от мопеда "Верховина". Спинку взял от офисного кресла, из старого стула ножки и сидушку. Ее верх открывается в сторону руля, для обслуживания двигателя. Он заводится воротом. Внизу справа сделал ручные тормоза. Повесил бензобак с огнетушителя, оттуда топливо через краник поступает в карбюратор. На 20 километров трачу 600 грамм бензина. Сзади по центру "багажника" прикрепил стоп фары. Повороты выставил по бокам дуг сидушки. Сигнал взял от автобуса ПАЗ. Все это работает от старого автомобильного аккумулятора. Зарядки хватает на весь день. Позади моего сидения на всю ширину сделал место для пассажира", - говорит Александр Баканов.

Сконструировал две скорости и "нейтралку". Рычаг сцепления поднят вверх - передача выключена, вниз - велосипед начинает ехать. Набирает максимум 40 км.

"Этой скорости для меня вполне достаточно. Велосипед назвал "Зятек". Потому что он нам теперь помогает. Как-то поехали с женой Верой Михайловной в лес по крапиву. По нашим дорогам это была не езда, а муки, так трясло. Жена назад сидела на трех мешках с крапивой. Так я для амортизации поставил пружины от скутера. Заодно и кузов расширил. В багажнике возил максимум по 100 килограмм песка. Под гору велосипед тянул на первой передаче. Еще хочу сделать над кузовом накрытия. Поставлю дуги, накрою тентом, чтобы можно было и в дождь выезжать. Двигатель хочу поставить на подушки от "Запорожца", уже их приготовил.

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В этом году в Черкассах был фестиваль байкеров. Я тоже туда втиснулся, подходили, интересовались, одобряли. Как-то ехали с женой, дорожные ремонтники сидели, отдыхали. А потом поднялись и аплодировали нам в след. Прохожие тоже с интересом оглядываются. Некоторые говорят, что лучше готовое что-то купить. А мне это доставляет удовольствие. Я всю жизнь работал на станции техобслуживания легковых машин. Было такое, что из двух составлял одну", - говорит Баканов.