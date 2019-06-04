Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"

Президент США Дональд Трамп во время своего рабочего визита в Лондон передвигается на пуленепробиваемом лимузине.
Лимузин имеет прозвище "Зверь". Сейчас его можно заметить на улицах города с кортежем, который имеет 11 полицейских автомобилей, сообщает Daily Mail.
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Машина оснащена камерой ночного видения, усиленной стальной обшивкой, которая защищает от пуль. Кроме этого, она выдерживает химическую атаку и взрывы бомб.
Автомобиль будет возить не только президента США, но и его семью.
"The New Beast", nouvelle limousine présidentielle de Donald Trump— BFMTV (@BFMTV) 25 вересня 2018 р.
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4 апреля президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланиею прибыл в Великобританию с трехдневным рабочим визитом.
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