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четверг, 01 апреля 2021 15:31

Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
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Toyota в коллаборации с компанией B Medical Systems создала уникальный внедорожник для транспортировки вакцины от коронавируса. Авто оснастили холодильником, в котором можна перевозить до 400 упаковок препарата.

Система охлаждения у Land Cruiser 78 поможет доставить Covid-вакцину в отдаленные уголки мира, пишет Motor1. Автомобиль уже получил предварительную квалификацию на соответствие стандартам ВОЗ.

Фото: Toyota

Холодильник имеет собственный независимый источник питания, который обеспечивает до 16 часов работы от электросети. Это является его ключевой особенностью для сохранения вакцин холодными во время транспортировки. Автомобиль может заряжать холодильник во время движения или от внешнего источника питания, когда припаркован.

До 20% вакцин, которые поставляются в развивающиеся страны, утилизируются из-за отсутствия должного непрерывного охлаждения.

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Вакцину от коронавируса производителя Pfizer разрешили хранить в условиях стандартной температуры морозильной камеры.

В декабре 2020 года ведомство одобрило экстренное применение этой вакцины. Требованием к хранению определили температуру от -60...80°C.

В феврале Pfizer и BioNTech подали новую информацию о том, что вакцина может оставаться стабильной во время хранения при более высоких температурах - от -15...25°C - в течение 2 недель.

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