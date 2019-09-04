Toyota рестайлит в серию хэтчбек Yaris

Автокомпания Toyota планирует выпустить обновленный Yaris, чтобы увеличить провальные продажи модели.
Для новых авто готовят внешние изменения, и улучшенный салон.
Обновленную Yaris выпустят в двух цветах, с новыми легкосплавными дисками. Для салона применят новую обивку сидений из искусственной кожи. Информационно-развлекательная система будет поддерживать Android Auto и Apple CarPlay.
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Под капотом у автомобиля абсолютно ничего не изменится. Рестайлинговую Toyota Yaris укомплектуют 1,5-литровым двухцилиндровым двигателем Dual VVT-i, мощностью 109 "лошадок". Этот силовой агрегат могут совместить с 6-ступенчатой ручной коробкой или автоматическим вариатором.
Базовый комплект обновленной Yaris оснастили семью подушками безопасности, ABS с распределением тормозной силы, парктроником, камерой "заднего" вида и дисковыми тормозами на всех колесах. Об этом сообщили на tsn.ua.
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