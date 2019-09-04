Toyota остановит производство машин после Brexit

Toyota прекратит производство машин после выхода страны из Евросоюза. Фото: из открытых источников

Автокомпания Toyota прекратит производство машин на заводе в Англии сразу после выхода страны из Евросоюза.

Представители Toyota сообщили, что компания остановит выпуск авто на предприятии в Бернастоне на следующий день после того, как Великобритания окончательно завершит процесс Brexit и выйдет из ЕС.

По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, Brexit реализируют 31 октября 2019 года.

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"У нас будет производственная пауза в первый день Brexit, то есть в пятницу, 1 ноября. Затем мы восстановим производство в понедельник или вторник", - сказал представитель марки.

Производство, вероятно, будет восстановлено после того, как станут ясны новые "правила игры" для заводов иностранных компаний, расположенных на территории Англии.

За 2018 год Toyota произвела на заводе в Бернастон чуть более более 8% из выпущенных 1,52 миллиона автомобилей. Кроме старых моделей, здесь начали собирать новые Corolla и Avensis. Об этом сообщили на tsn.ua.

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