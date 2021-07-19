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понедельник, 19 июля 2021 04:57

Toyota приостановила производство в ЮАР

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Toyota приостановила производство в ЮАР
Фото: Reuters

Японская компания Toyota остановила производство на своем автозаводе в Южно-Африканской Республике, где продолжаются массовые беспорядки. Об этом сообщает NHK.

На автомобильном заводе в городе Дурбан Toyota ежегодно выпускала около 80 тысяч внедорожников и пикапов. "Это предприятие обеспечивает базу европейского экспорта компании", - уточняет агентство.

Сообщается, что Toyota также закрыла некоторые из отделений своих дилеров в ЮАР. В компании заявляют, что эти меры были приняты для обеспечения безопасности сотрудников.

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Дата возобновления производства пока не называется.

Японская компания Toyota презентовала легендарный внедорожник нового поколения Toyota Land Cruiser 300 - или Крузак, который улыбается.

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