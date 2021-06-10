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четверг, 10 июня 2021 13:06

Toyota показала новый внедорожник Land Cruiser 300
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Тойотовцы называют "трехсотку" вседорожником. Что означает улучшение ездовых качеств в городских условиях
Фото: https://global.toyota/
В салоне установлен 12,3-дюймовый экран, акустическая система JBL, четырехзонный климат-контроль, все сиденья с подогревом и вентиляцией передних
Инженеры улучшили подвеску - система уменьшит крены на дорогах с твердым покрытием и улучшит проходимость на бездорожье
Инженеры улучшили подвеску - система уменьшит крены на дорогах с твердым покрытием и улучшит проходимость на бездорожье
5-местная версия

Японская компания Toyota презентовала легендарный внедорожник нового поколения Toyota Land Cruiser 300 - или Крузак, который улыбается.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Он сохранил атрибуты полноценного внедорожника, получив современные технологии и новый дизайн. Сами тойотовцы называют "трехсотку" вседорожником. Что означает улучшение ездовых качеств, прежде всего, на асфальте и в городских условиях движения.

Компании не удалось сохранить новинку в секрете до официальной премьеры, поэтому дизайн LC300 перестал быть тайной еще в апреле. Она выглядит массивно и тяжеловесно за счет пухлых бамперов и колесных арок, а также оригинальной облицовке радиатора с горизонтальными ламелями. В новой модели сохранены пропорции предшественника и габариты: длина — 4950 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1900 мм, база — 2850 мм.

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Внедорожник построен на новой платформе GA-F. Рама стала прочнее и жестче, но и легче на 200 кг. Это позволило установить дополнительное оборудование и сделать лучшую шумоизоляцию без увеличения массы. Снизить ее позволили алюминиевые капот, двери, крыша и передние крылья.

Еще одно нововведение – цельная дверь багажника, которая открывается и закрывается с помощью сервопривода. Но вот те, кто любит путешествовать, лишились идеального столика для пикника, в качестве которого ранее выступал откидной борт.

Инженеры улучшили подвеску. Она получила новые амортизаторы с увеличенным ходом, иную геометрию, а также систему E-KDSS с активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Она помогает уменьшить крены на дорогах с твердым покрытием, а также улучшить проходимость на бездорожье. Дорожный просвет новинки – 230 мм.

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Производитель заявляет, что Land Cruiser 300 позволит преодолевать любые препятствия, не утомляя водителя. От двигателя V8 отказались, его заменят турбированные V6 объемом 3,5 литра. Он выдает 415 сил и 650 Нм крутящего момента.
Второй вариант – 3,3-литровый турбодизель имеет в арсенале 309 л.с. и 700 Нм. Все моторы работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. На отдельных рынках будет также доступен атмосферный бензиновый V6, работающий в тандеме с 6-ступенчатым "автоматом".

Впервые для модели будет доступна система Multi-Terrain Monitor, которая дает водителю возможность в режиме реального времени видеть дорожное покрытие под автомобилем и вокруг. Машина может сама выбирать режим движения в зависимости от качества дорожного покрытия.

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В салоне установлен 12,3-дюймовый экран, акустическая система JBL, четырехзонный климат-контроль, все сиденья с подогревом и вентиляцией передних.

Продажи Toyota Land Cruiser 300 начнутся летом этого года. Сперва покупателям предложат бензиновый вариант, а спустя несколько месяцев появится дизель. Аналогично и с количеством мест: первой придет 5-местная версия, а следом 7-местная.

Цены Toyota Land Cruiser 300 пока не обнародованы.

Китайская компания Hengtian Automobile во второй половине 2021 года готовится к запуску внедорожника L4600 с дизайном, скопированным с Toyota Land Cruiser 200. Но прежде китайцы решили дождаться, когда оригинал уйдет с рынка, и его заменят на модель следующего поколения.

https://global.toyota/
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