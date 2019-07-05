Toyota будет тестировать Prius на солнечных батареях

Toyota начинает тестирование гибридного Prius на солнечных батареях.
Модули солнечных батарей установят на крыше, капоте и багажнике нового Prius. Панели должны улучшить дальнобойность гибрида и сделать его более экономичным. Точно не известно, на какие именно показатели замахнулись в Toyota.
В течение исследований, японский автопроизводитель планирует определить, сколько энергии могут давать солнечные батареи, а также на сколько ее хватит для зарядки электрокара.
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Новая особенность тестовых Prius - они вырабатывают электричество и в запаркованном режиме, и во время движения. Toyota надеется, что это увеличит дальнобойность в электрическом режиме.
Тесты Toyota планирует проводить в нескольких городах Японии.
Проект будет запущен совместно с исследовательским центом NEDO и производителем батарей Sharp. Испытания начнут в конце июля. Об этом сообщили на tsn.ua.
Стартап Lightyear из Нидерландов представил прототип электрокара на солнечных батареях под названием Lightyear One.
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