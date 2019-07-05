Toyota будет тестировать Prius на солнечных батареях

Toyota начинает тестирование гибридного Prius на солнечных батареях. Фото: из открытых источников

Toyota начинает тестирование гибридного Prius на солнечных батареях.

Модули солнечных батарей установят на крыше, капоте и багажнике нового Prius. Панели должны улучшить дальнобойность гибрида и сделать его более экономичным. Точно не известно, на какие именно показатели замахнулись в Toyota.

В течение исследований, японский автопроизводитель планирует определить, сколько энергии могут давать солнечные батареи, а также на сколько ее хватит для зарядки электрокара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой спасения

Новая особенность тестовых Prius - они вырабатывают электричество и в запаркованном режиме, и во время движения. Toyota надеется, что это увеличит дальнобойность в электрическом режиме.

Тесты Toyota планирует проводить в нескольких городах Японии.

Проект будет запущен совместно с исследовательским центом NEDO и производителем батарей Sharp. Испытания начнут в конце июля. Об этом сообщили на tsn.ua.

Стартап Lightyear из Нидерландов представил прототип электрокара на солнечных батареях под названием Lightyear One.