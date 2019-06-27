Представили электрокар на солнечных батареях. Фото: из открытых источников

Стартап Lightyear из Нидерландов представил прототип электрокара на солнечных батареях под названием Lightyear One.

Без подзарядки авто может проехать 720 км.

Стартап уже продал около 100 Lightyear One, похоже, через предзаказ, несмотря на то, что автомобили еще дорабатывают.

Серийное производство машин запланировано на 2021-й. К этому времени компания рассчитывает взять 500 заказов на One.

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Ключевым преимуществом Lightyear One называют солнечные панели, которые позволяют заряжать электрокар во время движения. Они занимают площадь примерно в 1,5 кв. м на крыше и капоте авто.

Электрокар заряжается от домашней электросети. Представители компании говорят, что за ночь машину можно заправить на 400 км от обычной розетки.

Ориентировочная стоимость автомобиля составит $ 136 тыс. Об этом сообщили на tsn.ua.

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