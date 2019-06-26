Представили новый Ford Puma

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Ford представил новый компактный кроссовер Puma. Машина имеет массажные сиденья и беспилотную систему Ford CoPilot360.

Новый Puma оснастилы 1,0-литровым 3-цилиндровым двигателем EcoBoost и 48-вольтовой гибридной системой. Силовой модуль выдает 153 л.с. Предусмотрен и дизельный вариант.

Независимо от типа силового агрегата, мощность будет передаваться только на передние колеса.

Экстерьер Puma имеет много общего с Ford Fiesta. Однако кроссовер имеет выше посадку. С начала продаж производитель будет предлагать комплектации Titanium и ST-Line. ST, похоже, будет иметь спортивные тормоза.

Багажник Puma имеет объем 456 л. Возможность сложить задние сиденья "в пол" позволяет существенно увеличить полезный объем машины.

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Среди систем, которыми Ford оснастил Puma, - активный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, обнаружения пешеходов и помощь в соблюдении движения по полосе. Между тем, Puma будет доступна беспилотная система Ford CoPilot360, которая может работать в трафике в режиме stop-and-go. Задняя камера предлагает 180-градусный обзор. Это особенность, о которой говорит Ford, как о первой в этом сегменте.

Управление системами осуществляется через 8-дюймовый центральный тачскрин, а другой 12,3-дюймовый цифровой экран установлен для медийной системы, которая имеет 10 динамиков. Передние сиденья оснащены функцией массажа. Также в машине будут доступны Android Auto и Apple CarPlay.

Ford Puma будут выпускать на румынском заводе марки. Машину начнут продавать в Европе до конца года. Четкая информация по ценам появится ближе к дате продаж. Об этом сообщили на ua.motorsport.com.

Компания Argo AI - подразделение Ford по созданию безпилотникив, инвестирует $15 млн в центр исследований автономных технологий.