Tesla Semi могут испытывать с электрофурами Daimler

Daimler Freightliner eCascadia поступят первым клиентам Фото: ITC

Компания Daimler Trucks доставила первые электрофуры Freightliner eCascadia своим клиентам в Америке.

Первые фуры построили в научно-исследовательском центре в Портленде. Мощность батарей eCascadia составляет 550 кВт / ч. За 1,5 часа электрофуры заряжаются до 80%, передает Electrive.

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Диапазон новинок составляет до 400 км, а мощность - около 537 кВт. Общий допустимый вес эCascadia - 15 т.

Во время испытаний электрофуры Daimler могут столкнуться с Tesla Semi. Их будут использовать перевозчики Penske Truck Leasing и NFI в Южной Калифорнии.

Массовое производство электрофур Daimler запланировано на 2021 год. Производители Daimler Freightliner эCascadia планируют изготовить 30 транспортных средств.