Tesla Roadster совершил первый полет вокруг Солнца

Tesla Roadster Илона Маска облетел Солнце Фото: Naked science

Электромобиль находится в космосе полтора года.

Tesla Roadster Илона Маска пролетел вокруг Солнца по эллиптической орбите, сообщает Naked science.

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Электромобиль запустили в космос с помощью ракеты Falcon Heavy. Он имеет на борту манекен Starman. Сейчас Tesla начал сближение с Марсом.

Электромобиль движется со скоростью более 42 тыс. км/ч. В октябре он приблизится к Марсу на расстоянии 7,5 млн км.

Супертяжелая ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома центра имени Кеннеди в штате Флорида 6 февраля прошлого года. Она доставила в космос личный автомобиль Маска - Tesla Roadster красного цвета.