Tesla протаранила полицейский автомобиль, пока водитель смотрел кино на смартфоне

Tesla врезалась в полицейский автомобиль. Фото: techno.znaj.ua/

В США Tesla Model S на ходу врезалась в полицейское авто на обочине.

Машина находилась с включенным режимом полуавтоматического управления Autopilot, а сам водитель электрокара в это время смотрел фильм на смартфоне, сообщает Drive.

Инцидент произошел в округе Нэш штата Северная Каролина.

Полицейский остановил служебный автомобиль на обочине, чтобы помочь другому сотруднику, который ранее попал в ДТП на своей личной машине. В этот момент произошла еще одна авария: Tesla Model S протаранила патрульный автомобиль, который по инерции врезался в другую машину.

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От силы удара копов отбросило на землю, никто не пострадал. Водителя электрокара признали виновным сразу по нескольким нарушениям правил дорожного движения штата. Кроме того, оказалось, что у Model S была загружена самая первая версия системы Autopilot, которую ни разу не обновляли.

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