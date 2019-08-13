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вторник, 13 августа 2019 16:34

Tesla превратили в катафалк

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Tesla превратили в катафалк
Tesla Model S превратили в катафалк. Фото: cnbc.com

На одном из норвежских сайтов по продаже автомобилей появился необычный лот - электрический катафалк.

Электрокар полностью переоборудовали. Кузов удлинили на 80 см и подняли крышу. В салоне появились перегородка за спинками передних кресел, светодиодная подсветка и выдвижная платформа с фиксаторами, обработанная металлом, дорогой кожей с ромбовидной прострочкой и деревом.

В отличие от катафалка Model S от Binz, оригинальные задние двери автомобиля сохранили.

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Катафалк построен на основе Tesla Model S 75D. Его создатели утверждают, что сохранили все ключевые особенности конструкции электромобиля. Это, вроде бы, позволило сохранить на катафалк заводскую гарантию.

На одометре специфического универсала - 1000 км.

На продажу "экзотическую" Model S выставили за 1999000 норвежских крон, что эквивалентно почти 224-м тысячам долларов.

Автомобиль специального назначения создан норвежской компанией Karmøy Bilsenter. Ателье позиционирует себя как ведущего поставщика транспорта для похоронной индустрии. Об этом сообщили на 24tv.ua.

Электромобили в Украине получат специальные номера с зелеными символами.

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