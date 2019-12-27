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пятница, 27 декабря 2019 16:15

Tesla освободили от части налогов

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Tesla освободили от части налогов
Tesla Model 3 освободили от части налогов в Китае Фото: Delo.ua

В Китае компанию Tesla освободили от 10% налогов на собранные в Шанхае Model 3.

Такое решение может значительно снизить стоимость электромобилей этой марки на местном рынке в будущем, сообщает Bloomberg.

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Покупатели китайских Tesla Model 3 будут иметь государственные субсидии в размере $3,6 тыс. Цена электрокара составляет около $50 тыс.

Стоимость собранных в Китае Tesla Model 3 может снизиться на 20% уже в 2020 году. Это связано с увеличением количества деталей локального производства и с предоставленными льготами со стороны правительства страны.

Tesla получила $1,4 млрд от банков Китая. Деньги пойдут на расширение локального производства марки.

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