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вторник, 01 сентября 2020 13:01

Tesla обновила программное обеспечение в электромобилях - какие функции добавили

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Tesla обновила программное обеспечение в электромобилях - какие функции добавили
Обновление позволит системе автопилота считывать знаки ограничения скорости и лучше реагировать на сигналы светофора. Фото: Pixabay

Компания Tesla обновила программное обеспечение в своих электромобилях.

Теперь обновление позволит системе автопилота считывать знаки ограничения скорости и лучше реагировать на сигналы светофора, сообщает The Verge.

Когда камера обнаружит знак ограничения скорости, автопилот будет извещать водителя о необходимости соблюдать скоростной режим.

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Разработчики также добавили функцию специального звукового сигнала при изменении сигнала светофора. При этом решает исключительно водитель, а функции автопилота пока носят вспомогательный характер.

Киевлянин Федор Жовтяк вместе с сыном создал миниверсию электропикапа Tesla Cybertruck. За основу будущей машины взяли детский электромобиль Polaris Ranger RZR 900.

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