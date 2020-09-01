Tesla обновила программное обеспечение в электромобилях - какие функции добавили

Обновление позволит системе автопилота считывать знаки ограничения скорости и лучше реагировать на сигналы светофора. Фото: Pixabay

Компания Tesla обновила программное обеспечение в своих электромобилях.

Теперь обновление позволит системе автопилота считывать знаки ограничения скорости и лучше реагировать на сигналы светофора, сообщает The Verge.

Когда камера обнаружит знак ограничения скорости, автопилот будет извещать водителя о необходимости соблюдать скоростной режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla протаранила полицейский автомобиль, пока водитель смотрел кино на смартфоне

Разработчики также добавили функцию специального звукового сигнала при изменении сигнала светофора. При этом решает исключительно водитель, а функции автопилота пока носят вспомогательный характер.

Киевлянин Федор Жовтяк вместе с сыном создал миниверсию электропикапа Tesla Cybertruck. За основу будущей машины взяли детский электромобиль Polaris Ranger RZR 900.