Tesla начала продавать електоракары с китайского завода

Tesla продает электрокары, изготовленные на китайском заводе.
Первые 15 автомобилей Model 3, выпущенные на Gigafactory 3 в Шанхае, получат сотрудники Tesla, говорится в Twitter Tesla China.
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Сегодня Tesla доставит первую модель китайского производства на заводе Gigafactory 3 в Шанхае.
В Китае компанию Tesla освободили от 10% налогов на собранные в Шанхае Model 3. Такое решение может значительно снизить стоимость электромобилей этой марки на местном рынке в будущем, сообщает Bloomberg.
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