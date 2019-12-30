Tesla начала продавать електоракары с китайского завода

Tesla продает электрокары, изготовленные на китайском заводе.

Первые 15 автомобилей Model 3, выпущенные на Gigafactory 3 в Шанхае, получат сотрудники Tesla, говорится в Twitter Tesla China.

Автор: Twitter Tesla продает электрокары, изготовленные в Китае.

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Сегодня Tesla доставит первую модель китайского производства на заводе Gigafactory 3 в Шанхае.

В Китае компанию Tesla освободили от 10% налогов на собранные в Шанхае Model 3. Такое решение может значительно снизить стоимость электромобилей этой марки на местном рынке в будущем, сообщает Bloomberg.