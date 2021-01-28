Прошлый год стал для Tesla революционным. Фото: ua.news

Компания Илона Маска Tesla Motors впервые стала прибыльной в 2020 году.

Производитель электромобилей "чистыми" заработал 721 млн долларов. В то же время акции компании упали в четвертом квартале, поскольку ожидался больший доход, чем Tesla смогла получить. Предыдущие кварталы акции росли из-за увеличения объемов производства и поставок компании, пишет AFP.

Однако 2019 выдался для компании убыточным на 862 миллиона.

В общем прибыль производителя электромобилей выросла на 28% до 31,5 млрд долларов.

"Прошлый год стал для Tesla революционным", - говорится в отчете компании.

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Там считают 2021 еще более важным из-за наращивания объемов производства на заводе в Китае и начала выпуска автомобилей в Германии и штате Техас.

Акции Tesla Inc во время сессии 8 января выросла на 4,9%, что привело к общей капитализации производителя электромобилей в 800 млрд долларов.