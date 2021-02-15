Tesla будет продавать электромобили в Индии фото: stroom.ua

Американская компания Tesla запустит производство электромобилей в Индии. 1-й завод введут в действие в штате Карнатака.

Такую информацию подтвердил генеральный директор компании Tesla Маск, сообщает Gizmochina.

В прошлом месяце Маск заявил, что Tesla вела переговоры с несколькими штатами Индии об открытии своего офиса, выставочных залов, завода, центра исследований и разработок.

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Tesla уже объединила Tesla Motors India и Energy Private Limited с зарегистрированным офисом в столице штата городе Бангалор, который известен как "кремниевая долина Индии".

По словам Маска, Tesla начнет продавать свои автомобили на индийском рынке до конца 2021 года. Компания начала принимать предварительные заказы на покупку автомобилей с депозитом в $1 тыс..

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