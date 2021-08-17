Суперкар 1995 года продали за рекордные $20 млн

В США за рекордные $20 млн продали легендарный суперкар McLaren F1 1995 года.

За 25 лет отлично сохранившийся автомобиль проехал менее 400 км, сообщает аукционный дом Gooding and Company.

"Так дорого это авто еще никогда не оценивали. Предыдущий рекорд продаж для обычного дорожного автомобиля McLaren F1 составил 15,62 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Долгие годы экземпляр принадлежал японскому коллекционеру. Суперкар выполнен в эксклюзивном коричневом цвете, а салон оббит кофейной кожей. Среди особенностей McLaren F1 - трехместный салон с водителем по центру и технология граунд-эффекта. Для лучшего отвода тепла моторный отсек отделали золотом. Авто также имеет оригинальные шины Goodyear Eagle F1.

Фото: goodingco.com

Модель F1 более 10 лет удерживала титул самого быстрого серийного авто в мире. В период с 1992-го по 1998 год компания McLaren построила 106 экземпляров F1, из которых 64 выпустили в дорожном исполнении. Разработанный конструктором Гордоном Мюрреем автомобиль оснастили атмосферным двигателем V12 объемом 6,1 л и мощностью 618 л. с. Благодаря сочетанию карбона, кевлара и титана машина весила 1240 кг, что позволяло модели разгоняться до 386,4 км/ч.

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У миллиардеров разные вкусы на авто. Одни скупают роскошные модели, тогда как другим достаточно скромной и удобной машины. Основатель социальной сети Facebook 36-летний Марк Цукерберг приобрел итальянский автомобиль Pagani Huayra с V12 с двумя турбонаддувами. Хотя его состояние оценивается в $97 млрд, его часто замечают и за рулем обычной Honda Jazz.