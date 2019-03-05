Штурвал и фары с 3D-эффектом: показали самый маленький электромобиль

Фото: avtopogliad.com.ua

Автопроизводитель Smart покажет на Женевском автосалоне наименьший электрический кабриолет Smart Forease +.

Крыша автомобиля покрыт влагостойкой оранжевой тканью, которую можно снять. Также машина будет иметь большие передние фары и задние фонари с 3D эффектом. Оснастили электрокар вогнутыми аэродинамическими колесными дисками, пишет avtopogliad.com.ua.

В машины нет заднего и бокового стекла. Это обеспечит владельцам Smart Forease + чистый опыт вождения - считают разработчики.

В салоне нового Smart два сиденья, обитые натуральной кожей и микрофиброй. Электромобиль также получил руль в форме штурвала самолета.

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Силовая установка машины построена на платформе серийного Smart EQ Fortwo. Она состоит из 82-сильного электродвигателя и литий-ионной батареи емкостью 17,6 кВт/ч. Электрокар может разгоняться до 130 км/ч. Запас хода - 160 км.

В прошлом году в мире купили 996,5 тыс. электромобилей, вместе с гибридами продали 2 млн. С них примерно половина пришлась на Китай. Вторым по объему рынком в мире стала Европа. Третьим - Северная Америка.