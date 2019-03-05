Выбрали лучший автомобиль 2018 года

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал "Автомобилем года". Фото: avtopogliad.com.ua

"Автомобилем года 2018" стал британский электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Его назвали наиболее инновационным авто, отметили эффективную систему привода и мощные электродвигатели.

Победителя объявили 4 марта в преддверии Женевского автосалона, пишет avtopogliad.com.ua.

Выбирали лучший автомобиль жюри из 60 журналистов 23 стран. Голосование прошло в 2 тура. Рейтинг составляли по отзывам профильных СМИ о результатах тест-драйвов авто вышли во второй половине 2018- начале 2019 года.

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Среди номинантов на звание "Автомобиля года" были Jaguar I-Pace, Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Toyota Prius, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-class и Peugeot 508. Британский I-Pace после первого тура набрал одинаковое количество баллов с французским спорткаром Alpine A110 - по 250 баллов. После дополнительного этапа голосования победила таки британская модель. Награду получил главный дизайнер Jaguar Ян Каллум. Третье место в голосовании занял Kia Ceed с отметкой в ​​247 баллов.

Jaguar I-Pace оснащен двумя электрическими двигателями суммарной мощностью в 400 лошадиных сил. Максимальная скорость электромобиля - 200 км/ч. До "сотни" кроссовер разгоняется за 4,8 секунды. На одном заряде машина может проехать до 470 км.