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среда, 09 декабря 2020 08:37

Строительству автозавода Tesla в Германии помешали змеи

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Строительству автозавода Tesla в Германии помешали змеи
В Tesla от комментариев отказались. Фото: pixabay.com

Американская автокомпания миллиардера Илона Маска Tesla приостановила вырубку леса на месте запланированного завода из-за жалоб экологов. Вырубка большого количества деревьев может угрожать спячке гладких змей вида Coronella austriaca, которые зимуют в лесу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление немецкого суда.

"Сейчас будут проведены консультации с государственным органом по охране окружающей среды и Tesla должна предоставить им документы, а затем мы оценим ситуацию", – заявил представитель административного суда во Франкфурте-на-Одере во вторник.

В Tesla от комментариев отказались.

В конце прошлого года автопроизводитель объявил о планах построить свой первый европейский завод и дизайнерский центр в Грюнхайде, недалеко от Берлина. Его планировали запустить до 1 июля 2021 года.

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Tesla планирует расширяться в Европе, выйдя на массовый рынок с новым компактным автомобилем.

Tesla планирует начать разработку доступного европейского хэтчбека на будущем заводе в Берлине. Маск заявил, что корпорация планирует повторить успех Model 3.

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Дата
09
декабря

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