Tesla планирует выйти на европейский рынок с новым компактным автомобилем

В Америке автомобили, как правило, больше из соображений личного вкуса. Фото: pixabay.com

Американская автокомпания Tesla планирует расширяться в Европе, выйдя на массовый рынок с новым компактным автомобилем.

Об этом заявил основатель Tesla Илон Маск, пишет Reuters.

"Имеет смысл выпустить для стран Европы компактный автомобиль, возможно, хэтчбек или что-то подобное. В Америке автомобили, как правило, больше по соображениям личного вкуса", - сказал Маск на европейской онлайн-конференции, организованной немецким правительством.

Основатель Tesla вспомнил, что в Берлине у него возникли проблемы с парковкой своего 5-метрового автомобиля Tesla Model X.

Все модели Tesla на несколько десятков сантиметорв длиннее автомобиля Volkswagen Golf, который считается европейским эталоном компактных седанов.

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Компания Tesla больше не продает бюджетную версию электрокара Model 3 стоимостью $35 тыс. После обновления модельного ряда 2021 года компания сняла ее с продажи. Model 3 была доступна покупателям в течение 1,5 лет, и кое-кто действительно приобрел автомобиль за $35 тыс. Однако, на данный момент Tesla Model 3 больше не продается. Компания дала сотрудникам внутреннее распоряжение перестать продавать Standard Range со скидкой.