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понедельник, 22 июля 2019 16:36

Стартап Refraction создал роботов-курьеров

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Стартап Refraction создал роботов-курьеров
Стартап Refraction создал минироботов, которые смогут доставлять посылки. Фото: techcrunch.com

Стартап Refraction создал минироботов REV-1, которые смогут доставлять посылки, передвигаясь велосипедными дорожками.

Перевозчики имеют несколько небольших, но очень важных отличий от других аналогичных разработок на рынке.

REV-1 больше за другие самоходные контейнеры для доставки, но значительно меньше и дешевле чем фургоны. Робот имеет ширину 12,6 см, а передвигается на трех колесах. За раз может доставить до трех пакетов с продуктами.

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По словам создателей прототипа, он также доступнее по сравнению с крупными контейнерами.

Вместе с тем, хотя роботы Refraction относительно небольшого размера, предназначенные для коммерческого использования, они могут мешать пешеходам. Уже были тесты по поводу вторжения роботов-курьеров на тротуары, причем некоторые города даже запрещали эти машины.

Купить робота можно за $5 тыс. Об этом сообщили на tsn.ua.

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