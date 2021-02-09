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вторник, 09 февраля 2021 10:27

Сталлоне приобрел элитный спорткар
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Сталлоне приобрел элитный спорткар
Фото: Chevrolet Buick GMC Cadillac of Murfreesboro
Сталлоне приобрел элитный спорткар
Сталлоне приобрел элитный спорткар
Сталлоне приобрел элитный спорткар
Сталлоне приобрел элитный спорткар

Американский актер Сильвестр Сталлоне стал одним из первых владельцев Chevrolet Covrette C8.

Он приобрел новую машину в городе Мерфрисборо, расположенного в штате Теннесси в США. Доставкой нового спорткара занимался лично владелец автосалона Бо Триветт, информирует Autoevolution.

Звездный статус Сталлоне позволил ему стать одним из первых владельцев модели и купить ее вне очереди. К примеру, в декабря 2020 года житель штата Джорджия Деннис Калер выиграл в лотерею новый Chevrolet Covrette C8. До сих пор новое авто он так и не получил.

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Цены на купе Covrette C8 стартуют от 59 тыс. 995 долларов, примерно 1 млн 660 тыс. грн. За родстер придется заплатить минимум 67 тыс. 495 долларов, примерно 1 млн 868 тыс. грн. В зависимости от комплектации и дополнительного оборудования стоимость модели может составлять и 100 тыс. долларов.

В Украине начали продавать новый немецкий электрический хэтчбек Mercedes-Benz EQA. У нас пока доступна только версия EQA 250. Она имеет двигатель на 140 кВт и запас хода 426 км.

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