Сталлоне приобрел элитный спорткар

Фото: Chevrolet Buick GMC Cadillac of Murfreesboro

Американский актер Сильвестр Сталлоне стал одним из первых владельцев Chevrolet Covrette C8.

Он приобрел новую машину в городе Мерфрисборо, расположенного в штате Теннесси в США. Доставкой нового спорткара занимался лично владелец автосалона Бо Триветт, информирует Autoevolution.

Звездный статус Сталлоне позволил ему стать одним из первых владельцев модели и купить ее вне очереди. К примеру, в декабря 2020 года житель штата Джорджия Деннис Калер выиграл в лотерею новый Chevrolet Covrette C8. До сих пор новое авто он так и не получил.

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Цены на купе Covrette C8 стартуют от 59 тыс. 995 долларов, примерно 1 млн 660 тыс. грн. За родстер придется заплатить минимум 67 тыс. 495 долларов, примерно 1 млн 868 тыс. грн. В зависимости от комплектации и дополнительного оборудования стоимость модели может составлять и 100 тыс. долларов.

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